Hilden : Radfahrerin zwingt Linienbus zu Vollbremsung

Die Polizei Hilden bittet um Hinweise auf die Unfallverursacherin. Foto: dpa/Carsten Rehder

Hilden Ein Bus der Linie 741 fuhr am Freitag (14.02.2020) gegen 15.54 Uhr auf der Hochdahler Straße in Richtung Erkrath. An der Einmündung Am Jägersteig musste der 32-jährige Busfahrer aus Duisburg eine Vollbremsung machen, als ihm eine Radfahrerin die Vorfahrt nahm.

Von Christoph Schmidt