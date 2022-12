Unfall auf der Mozartstraße in Hilden Radfahrer prallt vor Autotür – schwer verletzt

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte ein 39-jähriger Mann aus Hilden gegen 15.45 Uhr seinen Ford am Fahrbahnrand der Mozartstraße auf Höhe der Hausnummer 18 abgestellt. Als er aus dem Auto aussteigen wollte, schaute er eigenen Angaben zufolge nach hinten, nahm den von hinten kommenden Pedelec-Fahrer aber nicht wahr und öffnete daraufhin die Fahrertüre. Der 40-jährige Pedelec-Fahrer konnte der sich plötzlich öffnenden Türe nicht mehr rechtzeitig ausweichen, fuhr gegen die Tür und stürzte. Der 39-Jährige leistete sofort Erste Hilfe und alarmierte Polizei und Rettung. Der gestürzte Pedelec-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt, Rettungskräfte brachten den Mann zur stationären Behandlung in eine Klinik. An dem Pedelec und an dem Auto entstand nur ein geringer Sachschaden.