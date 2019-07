Hilden : Radfahrer entreißt Beutel mit Geld

Die Polizei sucht einen ungefähr 30 bis 35 Jahre alten Radfahrer, der einem Fußgänger am Donnerstagvormittag einen Beutel entrissen hat und danach sofort geflüchtet ist. In dem Beutel befand sich auch Bargeld.

Gegen 10 Uhr war der 41 Jahre alte Hildener an der Körnerstraße (verbindet die Fabriciusstraße am Bahnhof mit der Ellerstraße) unterwegs. Der Mann lief laut Polizei auf dem Gehweg in Richtung Ellerstraße, als sich der Täter von hinten mit dem Fahrrad näherte. In Höhe der Hausnummer 20 griff der bislang unbekannte Radfahrer nach dem Beutel, den der Hildener in der Hand hielt. Das überraschte Opfer ließ bei der den Beutel los. Mit seiner Beute entfernte sich der Täter anschließend mit hohem Tempo in Richtung Ellerstraße.