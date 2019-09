Hilden : Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Hilden/Haan Schwere Verletzungen erlitt ein 53-jähriger Hildener Samstagabend bei einem Unfall auf der Elberfelder Straße. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine 45-jährige Haanerin mit ihrem Pkw von der Waldkaserne kommend auf die Elberfelder Straße abbiegen.

Dabei übersah den Hildener, der mit seinem Fahrrad in Richtung Haan unterwegs war. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrrad sowie an dem Pkw entstand lediglich geringer Sachschaden.