Hilden : Radfahrer baut Unfall und flüchtet

Hilden Gleich mehrere Male musste sich die Polizei in Hilden am Wochenende mit Fahrerflucht beschäftigen.

Fahrerfluchten auf zwei und vier Rädern haben die Polizei in Hilden am Wochenende auf Trab gehalten: Am Freitag gegen 11.30 Uhr wurde eine 66 Jahre alte Fahrradfahrerin auf der Kirchhofstraße von einem Radfahrer touchiert, der mit hoher Geschwindigkeit aus einer Ausfahrt fuhr. Die Frau stürzte und verletzte sich schwer. Der Mann entschuldigte sich, fuhr laut Polizei dann aber weiter. Er soll 20 bis 25 Jahre alt sein, trug Brille und Kapuzenshirt. Tags darauf wurde ein an der Walder Straße geparkter schwarzer Mazda 3 vorne links beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 1200 Euro. Ebenfalls am Samstag informierte ein Zeuge die Polizei über ein beschädigtes Verkehrszeichen „Zone 30“ an der Kreuzung Beethovenstraße/Zelterstraße in Hilden. Schaden: 500 Euro. Hinweise: 02103 898-6410.