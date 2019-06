Ab ins Museum : Rennwagenradiojazzkunsttechniktheater

Ein Blick in die Ausstellungs- und Konzerthalle: In der Mitte steht der Lotus-Rennwagen. Foto: Mikko Schümmelfeder

Hilden Außergewöhnlich, so lässt sich das QQTec Hilden am besten beschreiben. Gesammelt hat alles der Erfinder Helmut Stein.

Technik, Kunst und Kultur: Bei QQTec in der Hildener Forststraße lässt sich all das auf wunderbare Weise verbinden. Mittendrin Museumschef Helmut Stein – ein kreativer Freigeist mit einem Faible fürs Bauhaus.

Warum hingehen? Weil es dort einfach anders ist. Weil der Museumschef jemand ist, der sein Herzblut in die Sache steckt. Und weil man dort Dinge findet, die man nirgendwo anders sieht. Was genau das sein soll? Ja, da fangen wir doch gleich mal mit dem Navi an. Nein, nicht irgendeines. Im QQTec-Museum findet man quasi den Erlkönig unter den Navigationsgeräten. Von Blaupunkt und noch ohne diese wunderbar säuselnde Frauenstimme. Kopfhörer für die Erklärtexte gibt’s auch nicht. Das übernimmt Helmut Stein ohnehin am liebsten selbst. Schließlich hat er das Ding erfunden, und daher weiß er auch am besten, wie’s läuft.

Ein frühes Nokia-Tablet im Vordergrund und die Wurlitzer-Musikbox im Hintergrund. Foto: Mikko Schümmelfeder

Info Öffnungszeiten, Adresse, Eintritt, Parkplätze Adresse Forststraße 73, 40721 Hilden, Telefon 0172-2008495. Parken Vor dem QQTec-Museum ist nicht viel Platz, aber irgendwo im Industriegebiet lässt sich bestimmt etwas finden. Öffnungszeiten Bei QQJazz-Konzerten, allen anderen Kulturveranstaltungen, bei der Museumsnacht und nach vorheriger Anmeldung. Kosten Der Eintritt ist frei.

Ist er einmal in Plauderlaune, sollte man ihn auch gleich nach dem „Nokia MediaScreen“ fragen. Den hat er nämlich auch erfunden, und deshalb konnten die Finnen vor 20 Jahren auf der Funkausstellung mit einer Weltneuheit protzen. Heute nennt man sowas „Tablet“ und ja, die Teile sind längst handlicher geworden. Und dennoch: Dass man damals unterwegs im Internet surfen und in die Röhre schauen konnte, war schon der sprichwörtliche Hit. Es gibt nur noch einen dieser Prototypen. Deshalb unbedingt hingehen und angucken.

Das Drahttongerät ist eins von mehreren Musikwiedergabegeräten, die Helmut Stein zeigt. Foto: Mikko Schümmelfeder

Gleich nebenan: Dieses urige Schaub-Drahttongerät von 1951. Auf 0,1 Millimetern Stahldraht Musik aufnehmen? Das ist schon einmalig. Und dann sind da noch diese alten Radios und mittendrin der Ford Lotus Cortina, mit dem Helmut Stein früher bei Rallyes unterwegs war. Ach ja, Kleingeld sollte man beim Museumsbesuch unbedingt dabei haben. Das darf man in die Wurlitzer-Musikbox werfen.

Diesen Navi-Prototypen hat Museumschef Helmut Stein entwickelt. Damals noch mit Röhrenbildschirm. Foto: Mikko Schümmelfeder

Wen trifft man dort an? Oh, das ist ganz unterschiedlich. Vor ein paar Jahren hätte man Stanley Clarke begegnen können, der dort bei einem der QQJazz-Konzerte in seine Basssaiten gegriffen hat. Ein und aus gehen auch die „Traumakel“-Schauspieler, über deren Seelenstriptease Regisseur Günter Kuschmann einst sagte: „Das ist hier alles ein bisschen verrückt.“ Vielleicht läuft einem auch eine Künstlerin über den Weg, die gleich nebenan in der Malschule von Ingetraut D. Stein den Pinsel schwingt. Oder es piept überall, weil mal wieder die Radiomacher ihre Zelte bei QQTec aufgeschlagen haben.

Sieht man Leute am Lotus fachsimpeln, könnten das Motorsportler sein. Und immer mittendrin: Helmut Stein. Hätte man sich früher vom Museumschef eine Visitenkarte geben lassen, dann hätte man dort lesen können, dass er eigentlich das war: Ein von Blaupunkt, Nokia und später auch von Premiere bezahlter „Daniel Düsentrieb“. Ein unkonventioneller Machertyp, ein Freigeist – und damit ziemlich erfolgreich. Zu Kopf gestiegen ist ihm das alles nicht: Im Gegenteil, mit ihm lässt es sich wunderbar plaudern.

Was muss man noch wissen? Das Museum war mal eine Garage. Helmut Stein brauchte einen sicheren Hafen für seine Rennautos, um ihnen zwischen Spa und dem Nürburgring auch mal eine Verschnaufpause zu gönnen. Dann war da aber auch noch die Leidenschaft für Jazz. Also ein paar Autos raus und Stühle rein, um die Türen bei den tollen Konzerte auch für Besucher öffnen zu können.

Irgendwann zogen alle Autos in ein neues Domizil, und nur der Ford Lotus hielt die Stellung. Dann war es plötzlich zu leer, und der Museumschef erinnerte sich an einen Spediteur, der alte Radios für ihn untergestellt hatte. Die wurden fix geholt, und dazu kamen dann auch noch Fernsehgeräte. Die Idee, der alles folgt: Kunst und Technik in Einklang zu bringen