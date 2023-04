Kunst in Hilden QQTec lädt zur Kunstausstellung ein

Zum Hintergrund: Im Jahr 2010 gab es erstmalig eine international ausgeschriebene, jurierte und prämierte thematische Ausstellung in der Galerie QQArt an der Forststraße 73 in Hilden. Anfangs fand diese jährlich statt, mittlerweile wird sie im Rhythmus von zwei Jahren als Biennale veranstaltet. Thematisch werden Kunst und Technik dabei verbunden. Als Vorgabe dienen Begriffe aus der Physik. Die vergangenen Ausstellungen hatten zum Beispiel diese Titel: Energie (2010), Licht (2011), Raum (2012) sowie zuletzt Rotation (2019) und Kontrast (2021).