Veranstaltungen im Juni Eastwood und Vernissage bei QQTec

Vom 9. bis zum 23. Juni zeigt – bei ebenfalls freiem Eintritt – die Künstlerin Friederike Zech im QQTec ihre Werke. Sie lebt und arbeitet im Atelierhof in Düsseldorf. Nach einem Grafik-Design-Studium in München arbeitete sie unter anderem in Frankfurt und Los Angeles und war als künstlerische Leiterin für internationale Werbeagenturen tätig. 2023 nahm sie an der jurierten, internationalen Ausstellung „Fokus“ teil und überzeugte die Fachjury mit ihrer neun Meter langen Tuschezeichnung „Sehkraft“. Daraus entwickelte Zech die neue Ausstellung „Darüber Hinaus“. In ihr behandelt sie mittels traditioneller und experimenteller Techniken die Themen Mensch/Evolution, Natur/Landstrich und Wandlung/Oxidation. Zu den verwendeten Techniken gehören Mixed Media, Öllasuren auf Holz sowie Tuschearbeiten auf Papier.