Kultur in Hilden Ratko Delorko spielt in der Museumshalle

Der 1959 in Hamburg geborene Pianist und Komponist studierte Klavier, Komposition und Dirigieren in Düsseldorf, Köln und München. Er spielte in den wichtigsten Konzerthallen in Europa und Übersee, zum Beispiel Berliner Philharmonie, Alte Oper Frankfurt, London St. Martin in the Fields, Bejing Concert Hall und Cairo Opera House.