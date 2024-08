Mit Lisa Feller und dem Musical Memories Sparkassen-Lotterie in der Stadthalle Hilden

Die Sparkassen hatten bereits vor Jahrzehnten eine ausgefallene Idee. Mit ihrer eigenen Lotterie versprechen sie ihren Kunden eine Kombination aus „Sparen, gewinnen und Gutes tun.“ Zwölfmal im Jahr wird ausgelost, jeden Monat ist eine andere Sparkasse Gastgeberin der Auslosung. Im September wird es die Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert sein: Am Mittwoch, 18. September, geht es daher ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Hilden um die Gewinnzahlen der Monatsauslosung. Geplant ist außerdem ein Abend der guten Unterhaltung. Karten für den Abend können in allen drei Hauptfilialen der Sparkasse HRV erworben werden. Hildener erhalten die Karten außerdem in den Filialen an der Gerresheimer Straße sowie der Dagobertstraße. Der Preis liegt bei 15 Euro.