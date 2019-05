Hilden/Langenfeld : Allein das sichergestellte Kleingeld wiegt sieben Tonnen

Ein Polizeiwagen vor der Spielhalle an der Niedenstraße: Dort sollen die Betreiber laut Staatsanwaltschaft eine Software eingesetzt haben, um weniger Steuern zahlen zu müssen. Foto: Piet Stevens

Hilden Am Montag beginnt am Hagener Landgericht der Prozess gegen Sami S. und zwei ebenfalls angeklagte Mitglieder eines türkisch-kurdischen Familienclans. Der 38-Jährige soll unter anderem Spielhallen in Hilden und Langenfeld betreiben. Durch die gewerbsmäßige Fälschung technischer Aufzeichnungen soll ein Steuerschaden von 48,4 Mio. Euro entstanden sein

Begonnen hatte alles eher zufällig, auf einem Sportplatz in Hagen. Dort hatte der Schiedsrichter gerade die Spieler zweier Amateurfußballmannschaften zur Halbzeit in die Kabine geschickt, als sechs durchtrainierte Männer wutentbrannt auf den Platz eilten. Einer der Trainer und der Linienrichter wurden brutal niedergeschlagen, nur wenige Tage später klingelte die Polizei an den Haustüren der Tatverdächtigen. Bei denen soll es es sich um Mitglieder eines türkisch-kurdischen Familienclans gehandelt haben, nachweisen konnte man ihnen eine Beteiligung an der Schlägerei nicht.

In einer der Wohnungen hatte man jedoch einen Laptop gefunden, und kurz darauf stand in der Hildener Niedenstraße und in einer Langenfelder Spielhalle die Kripo vor der Türe. Auf dem Computer hatte man Hinweise auf die Manipulation von Spielautomaten sichergestellt. Wohl eher ein Zufallsfund – es folgte eine landesweite Razzia von Polizei und Steuerfahndung in Hilden, Langenfeld und neun weiteren Städten. Allein der Steuerschaden war auf 48,4 Millionen Euro geschätzt worden, neun Luxussportwagen wurden eingezogen. Drei gepanzerte Geldtransporter mussten anrollen, um aus Häusern und Casinos fünf Millionen Euro Bargeld zu einer Filiale der Bundesbank zu bringen. „Dabei wies allein das sichergestellte Münzgeld aus diversen Spiel- und Geldwechselautomaten ein Gesamtgewicht von etwa sieben Tonnen auf“, war danach in der Pressemitteilung der Polizei zu lesen. Drei tatverdächtige Familienmitglieder waren in Untersuchungshaft gekommen – unter ihnen Sami S. (43), der unter anderem die Spielhallen in Hilden und Langenfeld betreiben soll. Zwei Männer sind mittlerweile aus der Haft entlassen worden, und über Sami S. sagt sein Anwalt, dass er dort zu Unrecht sitze. „Das ganze Verfahren gleicht einem Fake, die Verdachtsbehauptungen sind eine wilde Konstruktion“, so der Strafverteidiger im Vorfeld der Verhandlung. Es gebe keinen einzigen Beweis, und er sehne eine Hauptverhandlung herbei, aus der die Beschuldigten als freie Männer herausgehen würden. Der Laptop sei der Familie jedenfalls nicht zuzuordnen, die Staatsanwaltschaft betreibe reine Stimmungsmache.