Landwirte in Hilden Viele Bauern fahren jetzt nach Berlin

Hilden · Groß wie nie zu vor soll er werden, der Protest der Bauern am 15. Januar in Berlin gegen die Regierung. Auch in Hilden und Umgebung wollen die Bauern am Montag für ihre Belange demonstrieren, jedoch in geringerem Maße als eine Woche zuvor.

12.01.2024 , 16:19 Uhr

Nach Berlin geht die Reise vieler Bauern am 15. Januar. Auch Hildener wollen sich dem Protest anschließen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Elmar Koenig