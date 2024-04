Schwache Verkehrsteilnehmer schützen Schwerpunktkontrolle der Polizei in Hilden

„Im Rahmen des Einsatzkonzeptes ,Projekt Korrekt‘ waren in der Zeit von 7 bis 14 Uhr zahlreiche Kräfte der Polizei eingesetzt. Unterstützt wurden die speziell ausgebildeten Beamtinnen und Beamten der Abteilung Verkehr unter anderem von Einsatzkräften des Wach- und Wechseldienstes, sodass in den Städten Ratingen, Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein gezielt das Verhalten der genannten Zielgruppen kontrolliert und notfalls geahndet werden konnte“, erklärte er weiter. Im Blick hätten die Beamten jedoch auch die „Autofahrerinnen und -fahrer, welche die sogenannten schwachen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer mit ihrem Fehlverhalten im Straßenverkehr behindern oder sogar gefährden“.