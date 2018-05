Hilden: Projekt korrekt: Polizei schreibt 53 Knöllchen

Hilden Bei Schwerpunktkontrollen in Hilden erwischt die Polizei viele Verkehrssünder.

Zehn Anzeigen und 43 Verwarnungsgelder verhängte die Polizei am Dienstag in Hilden bei ihrer Schwerpunktaktion "Projekt Korrekt" gegen Verkehrsteilnehmer. In Ratingen, Langenfeld und Hilden lief dieser Schwerpunkteinsatz zur Verbesserung der Sicherheit von Fußgängern und Fahrradfahrern im öffentlichen Straßenverkehr. Mehr als 60 Einsatzkräfte, darunter Beamte aus der gesamten Kreispolizeibehörde Mettmann, tatkräftig unterstützt von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei Köln, waren sieben Stunden lang tätig, um gezielt das Verhalten von Fußgängern und Radfahrern zu kontrollieren. Gleichzeitig wurden aber gerade auch Verstöße von Kraftfahrzeugführern geahndet, welche die allgemein als schwächer bekannten Verkehrsteilnehmer behinderten oder sogar gefährdeten. In Summe fertigten die Polizisten 43 Anzeigen und 113 Verwarnungsgelder. Hauptgrund war die Nichtbeachtung von vorgeschriebenen Fahrtrichtungen und Ampelanlagen, falsches Überqueren von Fahrbahnen, Verstöße gegen das Handyverbot, Fehler beim Abbiegen, Verstöße gegen die Gurtpflicht.