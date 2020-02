Stadtplanung : Itterstraße: Politik macht Investor Vorgaben

Hilden Die Firma Brüninghaus & Drissner GmbH will ein Investorenauswahlverfahren für ihr Areal an der Itter-/Neustraße durchführen. Dafür hat der Stadtrat einige Bedingungen gestellt.

Brüninghaus und Drissner ist Spezialist für Umformtechnik und ein gefragter Lieferant für viele bekannte Autohersteller. Vor einigen Jahren hat das alte Hildener Familienunternehmen (1889 gegründet) eine neue Produktionsstätte an der Heinrich-Hertz-Straße errichtet. Jetzt planen die Eigentümer, den alten Sitz an der Itterstraße aufzugeben und den Betrieb komplett an die Heinrich-Hertz-/Siemensstraße im Hildener Westen zu verlagern.

Die Anzahl der zulässigen Vollgeschosse (jeweils plus Staffelgeschoss) wird auf maximal vier begrenzt. Damit fügen sich die Neubauten in die Umgebungsbebauung ein, waren sich die Stadtverordneten einig. Im Entwurf werden vier Vollgeschosse (plus Staffelgeschoss) nur an der Itter- und an der Neustraße erreicht. Im Innenbereich sinkt die Höhe auf drei Vollgeschosse plus Staffelgeschoss.