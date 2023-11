Adventszeit in Hilden So werden Winterdorf und Weihnachtsmarkt

Übrigens: Unten wieder angekommen serviert der Küster ihm Kaffee und Gebäck. Mit der Kaffeetasse in der Hand könnte Didszoleit dann schon den Blick übers Winterdorf schweifen lassen. An einer der zehn Buden dürften die Besucher zum Glühwein greifen, an anderen zu dem, was das Winterdorf schon in den vergangenen Jahren zu bieten hatte. Es gibt aber auch eine Neuerung: In der Mitte steht ein etwas größeres Karussell. Der Schausteller Markus Herweg gab sein Geschäft vor wenigen Monaten auf. Nun werden Holzschneider & Schmitz dafür sorgen, dass Kinder auf dem Markt ihre Runden drehen können, kündigt Stadtmarketing-Chef Volker Hillebrand an.