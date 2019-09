VRR kündigt Vertrag mit Keolis : Probleme für Hildener S1-Pendler bleiben

Hilden VRR kündigt Vertrag mit Keolis. DB Regio soll Betrieb zwei weitere Jahre sicherstellen. Was das für Hildener Pendler bedeutet.

Wer übernimmt jetzt den Betrieb der S1? Die DB Regio soll einspringen und den Betrieb für weitere zwei Jahre aufrechterhalten. Das sei eine großer Herausforderung, so ein Bahnsprecher. Denn die Lokführer seien bereits für andere Einsatzbereiche verplant gewesen. Die Züge seien nicht das Problem, sagt Dino Niemann, Stellvertretender VRR-Pressesprecher: „Sie gehören dem VRR und würden statt Keolis der Deutschen Bahn zur Verfügung gestellt.“ Die Züge vom Typ ET 422 wurden bereits neu designt. Der Knackpunkt seien die Lokführer. DB Regio ist jedoch zuversichtlich, einen „geregelten und stabilen Betrieb (...) auch über den Fahrplanwechsel hinaus sicherzustellen“.

Was bedeutet der Betreiber-Wechsel für die Kunden? „Die Nachricht hat auch mich überrascht“, sagt Lutz Groll, Nahverkehrsexperte im Hildener Rathaus: „Eine gute Nachricht für die Fahrgäste ist das auf jeden Fall nicht.“ In dem umfangreichen Vertrag mit Keolis seien auch Qualität, Fahrzeuge und Fahrplan geregelt worden. Wenn die DB Regio jetzt quasi als Notstopfen einspringe, sei die Frage, welche Vereinbarungen sie auf die Schnelle garantieren könne. Der bisherige 20-Minuten-Takt auf der S1 sollte nach dem Fahrplanwechsel im Dezember in einen nachfrageorientierten 15/30-Takt geändert werden. Groll: „Fraglich ist, ob das klappt.“ VRR-Sprecher Niemann ist da zuversichtlich: „Der neue Fahrplan wird wie geplant umgesetzt.“

Gibt es weitere Probleme? Bei großen Verspätungen enden die Züge in Hilden und kehren dann um. Reisende nach Solingen werden rausgeworfen und müssen den nächsten Zug nehmen. Daran wird so wohl auch in Zukunft nichts ändern. Experten sagen: Die S1-Strecke sei zu lang. Verspätungen addieren sich dann so stark auf, dass die Bahn kaum eine andere Möglichkeit habe, als die Züge in Hilden zu stoppen, um den Fahrplan wieder einigermaßen in Takt zu bringen.