Karneval 2024 in Hilden Prinzenpaare kommen zum närrischen Gipfeltreffen

Museumsleiter Ralf Bommermann konnte auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Prinzenpaare begrüßen, wenn auch einige zuvor wegen anderer Termine abgesagt hatten. Zum Fototermin standen die Paare aus Hilden und Velbert zur Verfügung. Die Vertreter aus anderen Städten waren vorher gekommen. Das Kinderprinzenpaar sowie das Inklusionspaar hatten gesonderte Einladungen erhalten. Das närrische Gipfeltreffen in Hilden nutzten die Oberjecken, um sich auszutauschen und einen Blick in die Ausstellung des Karnevalsmuseums zu werfen. Übrigens: Das Haus öffnet samstags von 12 bis 14 Uhr seine Türen, darüber hinaus können weitere Termine individuell vereinbart werden. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 02103 47171.