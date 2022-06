Theresienschule in Hilden : Premiere für Open-Air-Bühne mit Shrek

Theresienschule in Hilden

Der englische Musical-Kurs hat in diesem Jahr auf einer Open-Air-Bühne auf dem Schulhof Shrek aufgeführt. Foto: Oliver Häusler

Hilden Die Musical-AG der Theresienschule erzählte auf der Freiluft-Bühne die Geschichte von Shrek, der loszieht, eine Prinzessin zu retten.

Auch wenn kurz vor der ersten Aufführung der englisch-sprachigen Musical-AG an der Hildener Theresienschule noch ein kurzer Schauer herunterkam, blieben die Premierengäste auf der Open-Air-Bühne auf dem Schulhof während der Aufführung trocken. Die Schülerinnen brachten „Shrek, das Musical“ auf die Bühne. Es ist die Geschichte eines großen, grünen Ogers namens Shrek, der zurückgezogen in einem Sumpf lebt und schließlich loszieht, um eine Prinzessin zu retten.

Für die Mitwirkenden der Musical-AG handelt es sich bereits um den zweiten Anlauf. Wegen der Pandemie konnte das Stück im Jahr 2020 nicht aufgeführt werden. Nun zwei Jahre später hatte es mit größtenteils anderer Besetzung endlich geklappt. Vorsorglich hatten die drei Leiterinnen der AG , Marianne Callaghan, Birgit Meyer und Karolina Urbschat für eine Bühne im Freien entschieden. Das hatte auch den Vorteil, dass mehr Plätze als sonst in der Aula besetzt werden konnten. An beiden Abenden kamen rund 250 Gäste an die Gerresheimer Straße. „Die mobile Bühne war zwar ein großer Aufwand, weil die Technik und die Requisiten abends nicht draußen stehen bleiben konnten und immer wieder abgebaut werden mussten, aber es war für die Mitwirkenden wie die Zuschauer ein tolles Erlebnis“, berichtet Birgit Meyer.