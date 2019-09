Tarifauseinandersetzungen : Postfiliale bleibt heute geschlossen

Foto: Tobias Dupke Die Hildener Filiale der Postbank wird am Donnerstag, 26. September, bestreikt.

Hilden Die Postbank-Mitarbeiter streiken für mehr Gehalt. Aus diesem Grund bleibt die Filiale an der Robert-Gies-Straße in Hilden mindestens am Donnerstag geschlossen.

Wer an diesem Donnerstag ein Paket abholen, abgeben oder bei der Postbank Geld abheben möchte, braucht sich gar nicht erst auf den Weg zu machen: Die Filiale an der Robert-Gies-Straße hat geschlossen, die Mitarbeiter streiken. In der Postbank-Filiale werden alle Dienstleistungen der Postbank und der Deutschen Post (Brief und Paket) angeboten.

Hintergrund ist die Forderung einer sieben prozentigen Lohnerhöhung von Verdi. Das fordert die Gewerkschaft für die Mitarbeiter der Postbank, außerdem eine Anpassung der Ausbildungsvergütung. „Unsere Kolleginnen und Kollegen am Schalter und in der Kundeberatung können Sie dauerhaft nur dann gut bedienen und beraten, wenn auch die Rahmenbedingungen für ihre Arbeit stimmen“, steht auf einem Infozettel, der an der verschlossenen Tür hängt. Die Automaten im Foyer an der Robert-Gies-Straße sind zugänglich.