Hildener ärgert sich Vorwurf: Unsensibler Umgang mit sensiblen Daten

Sprengung im Januar Dass die Postbank die Zahl der Mitarbeiter in ihren Filialen nicht kommuniziert, begründet das Unternehmen mit der Sicherheit. Deutschlandweit gibt es rund 650 Filialen. Nicht wenige Standorte seien in den vergangenen Jahren das Ziel krimineller Handlungen gewesen. Auch an der Robert-Gies-Straße schlugen Unbekannte zu und sprengten einen Geldautomaten.

Sieben Verdächtige Im Januar vergangenen Jahres sollen sieben Personen beteiligt gewesen sein. Es vergingen Monate, bis die Kunden den Service des Hauses in vollem Umfang wieder nutzen konnten. Geblieben sind darüber hinaus immer wieder Phasen eingeschränkter Öffnungszeiten.