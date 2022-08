Hilden : Postbank-Filiale am Donnerstag geschlossen

Wegen einer Betriebsversammlung bleibt die Filiale in Hilden am 18. August 2022 zu. Foto: Tobias Dupke

Hilden Die Hildener Postbank-Filiale in der Innenstadt bleibt am Donnerstag, 18. August, geschlossen. Das teilte das Unternehmen jetzt mit. An diesem Tag führe der Betriebsrat für die Filial-Mitarbeiter der Postbank in Teilen Nordrhein-Westfalens eine Betriebsversammlung durch.

