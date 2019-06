Hilden : Post erneuert Briefkasten vor Rathauscenter

Hilden Nach der Sanierung des Platzes wirkt der ramponierte gelbe Briefkasten noch ein wenig schäbiger.

Warum wurde der Briefkasten nur wenige Meter versetzt, fragt RP-Leser Martin Wenzel. Der Kasten sei in keinem guten Zustand, voller Roststellen, Beklebungen und Schmiereien. Er versteht nicht, warum der Briefkasten nicht durch ein neues Modell ersetzt worden ist. Das wird er, nachdem die RP der Deutschen Post ein Bild des ramponierten Briefkastens geschickt hatte. „Wir haben bereits veranlasst, dass der Briefkasten so schnell wie möglich ausgetauscht wird“, sagte eine Pressesprecherin der Deutschen Post: „Der neue wird in den kommenden Tagen an gewohnter Stelle aufgestellt und zu finden sein. Dann passt er auch wieder ins Bild der schönen Hildener Innenstadt.“