Abschaffung der Maskenpflicht an Schulen : So reagiert Initiatorin der Online-Petition

Hilden Nach dem Ende der Herbstferien könnte die Maskenpflicht an den Schulen Nordrhein-Westfalens fallen. Trixi Kolb, die dazu eine Online-Petition gestartet hat, begrüßt den Vorstoß.

Eine Reihe von Bundesländern hat die Maskenpflicht an Schulen bereits gelockert. Das könnte auch in NRW bald der Fall sein. Konkret hatte die Landesregierung am Mittwoch in Aussicht gestellt, die Maskenpflicht im Unterricht auf den Sitzplätzen mit Beginn der zweiten Woche nach den Herbstferien abzuschaffen – dies allerdings unter Berücksichtigung des weiteren Infektionsgeschehens. Das würde bedeuten, dass die Maskenpflicht nur noch im übrigen Schulgebäude bestehe.

„Wenn das wirklich so kommen sollte, freue ich mich“, erklärt Trixi Kolb. Die Hildenerin hatte vor rund zwei Wochen eine Online-Petition gestartet, in der sie die Abschaffung der Maskenpflicht am Sitzplatz in Grundschulen gefordert hatte. Für die dreifache Mutter ist die Maskenpflicht in der Schule eine Ungleichbehandlung von Kindern und Erwachsenen. „Die Kinder werden regelmäßig getestet und dürfen mit ihren Schülerausweisen überall dort, wo die 3G Regel gilt, hinein und fast immer ihre Masken absetzen. Nur in der Schule nicht“, heißt es in ihrer Online-Petition.