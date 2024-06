Am Salzmannweg Portugiesen feiern Johannis-Fest

Zwei Tage lang feierte der Verein Uniao Portuguesa de Hilden das traditionelle Johannis-Fest – und viele Hildenerinnen und Hildener feierten mit. Statt in die Innenstadt hatten die Portugiesen ihre Gäste an den Salzmannweg eingeladen. Aber auch dort gab es alles, was sonst geboten wurde: Leckere landestypische Gerichte vom Grill, süffige Kaltgetränke und viel Folklore und Musik.