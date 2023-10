Interview Claus Pommer „Signale, die Mut machen sollten“

Seit Bekanntwerden der Schließungspläne für die Krankenhäuser in Hilden und Haan führen Politik und Verwaltung intensive Gespräche, um die Kliniken in unserer Region doch noch zu retten. Nachdem NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) im RP-Interview erklärt hatte, dass Hilden von den drei betroffenen Standorten (gegenüber St. Lukas in Ohligs, St. Josef in Haan) die besten Perspektiven habe, haben wir mit Hildens Bürgermeister Claus Pommer über die Situation gesprochen.