In der Nacht zu Montag Polizeihubschrauber sucht in Hilden nach Einbrechern

Hilden · Nach einem Einbruch in ein Optikergeschäft an der Gerresheimer Straße in der Nacht zu Montag hat ein Polizeihubschrauber nach den Tätern gesucht.

22.04.2024 , 14:57 Uhr

Die Polizei setzte einen Hubschrauber bei der Fahndung ein. Foto: dpa/Rene Ruprecht

Ohne Erfolg verlief in der Nacht zu Montag, 22. April, eine Fahndung im Hildener Norden. Wie die Polizei mitteilt, sind Unbekannte gegen 2.30 Uhr in ein Optikergeschäft an der Gerresheimer Straße eingebrochen. „Die Täter verschafften sich durch eine Glasscheibe gewaltsam Zutritt zur Verkaufsfläche“, erklärte ein Polizeisprecher. „Angaben zur Tatbeute liegen zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor.“ Laut Zeugen habe es sich bei den Tätern um zwei schlanke, schwarz gekleidete Männer gehandelt. Nach dem Einbruch seien sie in in Richtung Erkrath gelaufen. Bei der Fahndung nach den Tätern setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein. Doch die beiden Unbekannten konnten entkommen, hieß es weiter. Wer etwas gesehen hat, kann sich an die Polizei in Hilden wenden. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 02103 898-6410 jederzeit entgegen.

(tobi)