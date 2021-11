Erfolgreicher Einsatz in Hilden : Polizeihubschrauber hilft nach Unfall bei Suche

Hilden/Langenfeld Ein 36 Jahre alter Düsseldorfer hat laut Polizei unter Drogeneinfluss einen Unfall gebaut und ist dann geflüchtet. Die Beamten konnten den Mann in Hilden festnehmen. Im Einsatz war auch ein Polizeihubschrauber.

Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Unfallflucht – mit gleich mehreren Strafverfahren muss sich nun ein 36 Jahre alter Düsseldorfer auseinandersetzen. Der Mann war laut Polizei am Mittwochabend in Hilden mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers festgenommen worden.

Das war geschehen: Gegen 21.30 Uhr musste ein 45-jähriger Langenfelder mit seinem BMW vor einer Ampel auf der Richrather Straße in Richtung Hilden auf Höhe einer Gaststätte abbremsen. Der Fahrer eines VW Golf Variant bemerkte das offenbar zu spät und fuhr in das Heck des BMW, erklärte ein Polizeisprecher. Dabei sei ein erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden.

Die Polizei suchte sofort nach dem Auto und den beiden Insassen. Aus der Luft wurden die Beamten am Boden dabei von einem Polizeihubschrauber unterstützt. Mit Erfolg: In einem Waldgebiet an der Straße „An den Gölden“ fanden sie den Golf. Laut den Beamten stand das Auto zur Hälfte in einem Bach – von Fahrer und Beifahrerin fehlte jedoch zunächst jede Spur.