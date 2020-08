Hilden Weil ein Wuppertaler aggressiv auf eine Polizeihündin losging, muss er jetzt im Krankenhaus behandelt werden. „Kira“ biss den 38-jährigen, der zuvor auf der Schulstraße in Hilden einen Autospiegel abgetreten hatte, in den Arm.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, beobachteten Zeugen am Donnerstagnachmittag, wie ein Mann den Außenspiegel eines geparkten Renault Twingo auf der Schulstraße in Hilden mit einem gezielten Fußtritts abtrat. Dank einer guten Personenbeschreibung entdeckte eine Funkstreifenwagen-Besatzung den Tatverdächtige in Tatortnähe. Der satrk alkoholisierte Mann reagierte so aggressiv auf die eingesetzten Beamten, dass diese weitere Verstärkungskräfte anforderten. Als ein Hundeführer und seine Diensthündin „Kira" als erstes Unterstützungsfahrzeug das Einsatzgeschehen erreichten, kam der Wuppertaler er lauthals schreiend auf „Kira" und sein Herrchen zu. „Kira" reagierte auf die Distanzunterschreitung sofort und biss in den ausgestreckten Unterarm des Wuppertalers.