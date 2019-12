Aus dem Polizeibericht : Raub am Fritz-Gressard-Platz: Polizei sucht Zeugen

Hilden Ein 54-Jähriger Mann hat am Montagabend bei der Hildener Polizei ein Raub angezeigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft dabei auf Unterstützung durch Zeugenhinweise.

Wie die Kreispolizei Dienstagmittag mitteilte, hatte der Hildener gegen 19 Uhr in einem Kiosk an der Benrather Straße Zigaretten gekauft. Anschließend ging er zu Fuß zum Fritz-Gressard-Platz, wo er sich auf die Bank einer Bushaltestelle setzte, um zu verschnaufen. Plötzlich, so der Hildener, näherten sich ihm drei Männer und fragten ihn nach Feuer. Unvermittelt soll dann einer von ihnen den 54-Jährigen zu Boden geschubst haben. Anschließend seien die drei Männer in unbekannte Richtung geflüchtet.