Hilden: Polizeiauto kracht im Einsatz gegen Audi

Hilden Ein verletzter Polizist, 30.000 Euro Schaden und die Komplettsperrung der Kreuzung Westring/Gerresheimer Straße – das ist die Bilanz eines Unfalls am Donnerstag zwischen einem Polizeiwagen auf Einsatzfahrt und zwei weiteren Autos an der Stadtgrenze zwischen Hilden und Düsseldorf.

Ein schwerer Unfall mit Beteiligung eines Polizeiautos im Einsatz hat am Donnerstag, 3. Januar, für eine Vollsperrung der Kreuzung Nordring/Westring/Gerresheimer Straße in Hilden geführt. Ein 26-jähriger Polizeibeamter ist dabei leicht verletzt worden. Neben einem Polizeiauto wurden bei dem Unfall auch noch zwei weitere Autos beschädigt – dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro. Das teilte die Polizei gerade mit.