Aus dem Polizeibericht : Zwei Motorräder verschwinden aus Garagen

Die Polizei fahndet nach zwei Motorrädern, die aus Tiefgaragen an der Straße Schalbruch in Hilden gestohlen wurden. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Hilden Zwei Motorräder im Gesamtwert von 15.000 Euro verschwanden in der vorigen Woche aus Tiefgaragen am Schalbruch in Hilden. Wie die Polizei am Montag berichtete, verschaffte sich in der Nacht zum Donnerstag gegen 2 Uhr ein Täter mit einem weißen Mercedes Vito Zugang zu einer Tiefgarage.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dort hob er das mit einem Bügelschloss gesicherte Motorrad auf die Ladefläche des Transporters - ehe er mit dem Mercedes und dem Motorrad verschwand. Der Täter wird beschrieben: männlich, circa 1,80 Meter gro, etwa 20 bis 30 Jahre alt, dunkelblondes bzw. braunes Haar, trug eine schwarze Cappy, einen grauen Pullover, blaue Jeans mit braunem Gürtel und schwarzen Schuhen mit weißen Streifen sowie schwarze Handschuhe. Bei dem entwendeten Motorrad, an welchem keine Kennzeichen angebracht waren, handelt es sich um eine mit roten Zierleisten versehene Honda PC40 aus dem Jahr 2014 im Wert von etwa 10.000 Euro. Ein weiterer Motorraddiebstahl wurde der Polizei am Freitagmorgen gemeldet. Zwischen Mittwochnachmittag und Freitagfrüh stahlen Unbekannte eine Suzuki (Typ GSX-R). Die blau-weiße Maschine mit dem Kennzeichen ME-H 152 hat einen Zeitwert von etwa 5000 Euro.