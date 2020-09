Aus dem Polizeibericht : Hildener ist mit fast 3 Promille auf dem Weg zur Arbeit

Nur zwei Schlückchen Wodka will ein 60-jähriger Hildener Dienstagfrüh auf einem Tankstellengelände genommen haben. Foto: RP/Polizei

Hilden Einen volltrunkenen Autofahrer hat die Polizei in Hilden aus dem Verkehr gezogen. Um kurz nach 6 Uhr morgens fuhr der Hildener mit seinem Auto auf das Gelände einer Tankstelle an der Düsseldorfer Straße.

Der Mann betrat daraufhin den Tankstellenshop, wo er zwei kleinere Flaschen Wodka kaufte. Als sich der Hildener danach wieder in sein Auto setzte und aus den Flaschen trank, informierte eine Mitarbeiterin der Tankstelle die Polizei. Als Polizeibeamte kurz darauf an der Tankstelle eintrafen, hatte der Hildener das Gelände noch nicht verlassen. Bei einer ersten Befragung gab der 60-Jährige an, auf dem Weg zur Arbeit zu sein und nur zwei Schlückchen Wodka getrunken zu haben. Der sofort durchgeführten Atemalkoholtest ergab jedoch ein Wert von rund 2,9 Promille. Der Hildener musste mit zur Polizeiwache, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher und erstattete Strafanzeige.