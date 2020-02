Aus dem Polizeibericht : Überladener Transporter – hohe Strafen

Hilden Verkehrsdienst der Polizei greift bei Fahrzeugkontrolle in Hilden durch und verhindert Autotransport.

Polizeibeamte des Verkehrsdienstes Mettmann haben am Mittwoch bei einer Fahrzeug-Kontrolle in Hilden einen völlig überladenen Auto-Transporter aus dem Verkehr gezogen und noch schlimmeres verhindert. Gegen 15.30 Uhr fiel den Expertenein Lastwagen aus Osteuropa auf, der auf seiner Ladefläche einen schweren Audi Kombi transportierte.

Bei der Kontrolle an einer stationären Waage stellte sich heraus, dass der Transporter völlig überladen war: So wog das Gespann inklusive des geladenen Audis 4320 Kilogramm – und damit 820 Kilogramm über dem zugelassenen Maximalgewicht von 3,5 Tonnen. Zudem gab der Fahrer, ein 50 Jahre alter Mann aus Münster, an, er sei auf dem Weg, um einen weiteren Pkw auf die noch freie Ladefläche für den Export aufzuladen. Die Gewichtsüberschreitung wäre ohne die Kontrolle noch drastischer ausgefallen.