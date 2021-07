Mit 2,1 Promille in Hilden unterwegs : Polizei zieht Betrunkenen aus dem Verkehr

Mit 2,1 Promille in Hilden unterwegs

Die Polizei kontrollierte am Sonntagabend einen Mann auf der Gerresheimer Straße in Hilden. Foto: dpa/Sebastian Willnow

Hilden Die Polizei hat in Hilden einen Betrunkenen aus dem Verkehr gezogen. Wie die Beamten mitteilen, war der 25 Jahre alte Mann am Sonntag auf der Gerresheimer Straße unterwegs. Die Einsatzkräfte überprüften den BMW gegen 18.45 Uhr im Zuge einer allgemeinen Verkehrskontrolle.

Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von mehr als 2,1 Promille (1,09 mg/l). Daraufhin leitete die Polizei ein Strafverfahren und die üblichen Folgemaßnahmen gegen den 25-jährigen Beschuldigten ein. So wurde zur Beweisführung die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und in den Räumen der Hildener Polizeiwache durchgeführt.

Da der Beschuldigte in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, wurde zudem noch eine Sicherheitsleistung in Höhe von 900 Euro erhoben, bevor der 25-Jährige die Polizeiwache wieder verlassen durfte. „Eine Weiterfahrt mit seinem Fahrzeug wurde natürlich unterbunden und auch bis auf weiteres ausdrücklich untersagt“, so der Sprecher weiter.