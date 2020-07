Skimming : Polizei warnt vor manipulierten Geldautomaten

Beim „Skimming“-Trick montieren Kriminelle Vorsatzgeräte an den Kartenschlitz des Geldautomaten, um die Kartendaten auszulesen. Mittels einer aufgesetzten Zusatztastatur oder einer Mini-Kamera gelangen sie außerdem an die PIN-Nummer der Karte. Foto: dpa/Thomas Frey

Hilden/Haan Einer Kundin in Ratingen war ein augenscheinlich loses Kartenlesegerät an einem Bankautomaten im Außenbereich aufgefallen. Sowohl die Mitarbeiterin der Bankfiliale als auch die später alarmierten Polizeibeamten bestätigten den Verdacht. Unbekannte hatten den Geldautomaten so manipuliert, dass ein identisch gebauter Aufsatz an dem originalen Kartenlesegerät angebracht war, um so die Daten des Magnetstreifens der jeweils eingeschobenen Debitkarte lesen zu können.

Von Christoph Schmidt

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und prüft derzeit, ob und - wenn ja - in welcher Höhe ein Schaden für Kunden entstanden ist.

Die Beamten warnen vor der sogenannten „Skimming-Methode“. Trotz einer Aufrüstung der deutschen Geldautomaten mit Anti-Skimming-Technologie, schaffen es Kriminelle immer wieder, vor dem Karteneinschubschacht der Geldautomaten ein manipuliertes Kartenlesegerät oder sogar eine vollständige Frontplatte zu installieren, welche optisch dem jeweiligen Geldausgabeautomaten angepasst sind. Die eingeschobene Bankkarte wird durch das illegale Lesegerät zum originalen Kartenleser weitertransportiert, so dass die Kontodaten von den professionell agierenden Betrügern ausgelesen und gespeichert werden können, ohne dass der Geldausgabeautomat beeinträchtigt und der Kunde misstrauisch wird. Um an die PIN zu gelangen, wird das Eintippen der PIN-Nummer mit einer Kamera oder einem Foto-Handy aufgezeichnet, welche zumeist oberhalb der Tastatur angebracht ist. Die anschließend von den Tätern hergestellten gefälschten Karten werden in der Regel im (außereuropäischen) Ausland eingesetzt, um Geld von den Konten der Opfer abzuheben.