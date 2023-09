Kriminalität in Hilden und Haan Betrugsmasche an der Haustür

Die Kreispolizei warnt nach einem Vorfall in Wülfrath vor einer neuen Betrugsmasche. Gegenüber einem 89-Jährigen gab sich ein Unbekannter als Mitarbeiter einer Bank aus, der die Bankkarte des Senioren und die Geheimzahl brauche. Das Opfer fiel darauf herein und wurde um eine dreistellige Summe betrogen. Der Verdächtige ist 1,70 Meter groß und von normaler Statur. Er hat dunkle Haare und einen Bart. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass er auch in anderen Städten des Kreises unterwegs ist. Die Polizeikreisbehörde gibt deshalb diesen Rat: Fremde sollten niemals in die Wohnung gelassen werden. Mitarbeiter von Banken kündigen ebenso ihr Kommen an wie Mitarbeiter von Stadtwerken oder Handwerker und sie sollten sich ausweisen können. Niemals sollte Auskunft über Wertgegenstände gegeben werden.