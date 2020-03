Coronavirus : Wut über „Coronapartys“ in Hilden und Haan

Das Ordnungsamt kontrolliert nicht nur die Spielplätze, sondern geht auch gegen Coronapartys vor. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Die Polizei kann die Vielzahl der illegalen Zusammenkünfte kaum noch dokumentieren: Die Städte denken über ein kreisweites Versammlungsverbot nach, wie Leverkusen es jetzt eingeführt hat.

Von Peter Clement

Ein Plausch zu viert auf der engen Sitzbank, ein runder Tisch im Café, ja sogar Coronapartys von Jugendlichen, die sich im Sandbachtal oder an anderen Stellen verabreden – dies alles will die Stadt Haan nicht mehr hinnehmen. Bürgermeisterin Bettina Warnecke bestätigte auf Anfrage, sie habe sich an das Kreis-Gesundheitsamt gewandt und darum gebeten, kreisweit ein Versammlungsverbot auszusprechen, solange es noch keine landesweite Ausgangssperre gebe. Leverkusen hatte es vorgemacht: Dort ist es seit Freitagmorgen nicht mehr erlaubt, mit zwei oder mehr Personen unter freiem Himmel zusammenzukommen. Die Stadt ist die erste in NRW, die eine solch drastische Maßnahme erlassen hat, sie dürfte nicht die letzte bleiben.

„Wir müssen da kreisweit übereinstimmend handeln”, betonte Warnecke, „sonst riskieren wir, dass sich die Ansammlungen einfach nur von unserem Stadtgebiet nach Hilden oder andere Kommunen verlagern.“ Außerdem bittet die Stadtchefin alle Bürger ausdrücklich, „uns Menschenansammlungen zu melden, wo immer Sie sie beobachten, damit wir mit unseren Ordnungsamts- Streifen dagegen vorgehen können.

Info Die aktuellen Zahlen aus dem Kreis Mettmann Laut Kreisgesundheitsamt gibt es aktuell im Kreis 154 Corona-Erkrankungs- und 191 Verdachtsfälle. Zahlen aus den Städten: Erkrath 18, Haan 17, Heiligenhaus 6, Hilden 8, Langenfeld 23, Mettmann 10, Monheim 18, Ratingen 25, Velbert 27 und Wülfrath 3 Erkrankte.

Rainer Skroblies koordiniert den Einsatz der aus jeweils zwei Personen bestehenden Teams, deren Zahl besonders für die Abendstunden jetzt noch einmal aufgestockt worden ist. Der stellvertretende Leiter des Ordnungsamts nennt dabei unter anderem das Haaner Sandbachtal als eine Örtlichkeit, in der es offenbar schon mehrfach zu sogenannten Coronapartys von Jugendlichen gekommen sein soll. „Am Donnerstag haben wir auch Hinweise auf eine solche Party Am Bollenberg bekommen“, fügt er hinzu. In diesem Zusammenhang habe man auch die Polizei informiert, die in diesen Fällen immer schnell und effektiv als Partner zur Seite stehe.

Polizei-Sprecher Ulrich Löhe bittet um Verständnis, dass er zu diesen Einsätzen aktuell nichts sagen könne, „nicht, weil wir nicht wollen, sondern weil es einfach so viele sind, dass wir mit dem Dokumentieren kaum noch nachkommen. Er bestätigte allerdings ebenfalls für den Donnerstag eine Party an der Jägerstraße in Hilden, die man aufgelöst habe: „Ich kann alle, die das auf die leichte Schulter nehmen, nur warnen“, sagt Löhe: „Das sind Ordnungswidrigkeiten oder gar Straftaten, die bis zu 25.000 Euro teuer werden können.“ Erst recht wenn es eine landes- oder bundesweite Ausgangssperre geben sollte.

Auch die Stadt Hilden wartet auf eine entsprechende Entscheidung und bereitet zeitgleich ein Versammlungsverbot vor, wie eine Sprecherin auf Anfrage bestätigte. „Die meisten Bürger handeln vernünftig, halten Abstand zu einander und schränken ihre Kontakte auf ein Minimum ein“, berichtet Ordnungsamtsleiter Michael Siebert. „Allerdings gibt es immer noch zu viele Menschen, die die Lage nicht ernst nehmen. Sie treffen sich in Gruppen, picknicken im Park oder feiern Coronapartys. Mit diesem Verhalten bringen sie Ältere und Vorerkrankte in Gefahr!“ Bürgermeisterin Birgit Alkenings unterstreicht: „Wenn die Menschen sich nicht freiwillig selbst einschränken und den nötigen Abstand halten, kommen wir um ein Versammlungsverbot nicht umhin!“.

Erste Überlegungen, wie genau solche Regelungen für Hilden gestaltet werden könnten, gibt es bereits. „Wenn möglich, wollen wir die städtischen Grünflächen nicht schließen. Spaziergänge oder Sport an der frischen Luft sind grundsätzlich gut und erlaubt, wenn kein Kontakt zu anderen besteht“, erläutert Michael Siebert. „Über ein Versammlungsverbot können wir aber regeln, dass die Menschen das nicht in Gruppen tun.“ Aus dem Grund der Kontaktvermeidung stellt der zentrale Bauhof zur Zeit auch die Sitzbänke, die über den Winter zur Überholung reingeholt wurden, nicht auf. Darüber hinaus wird das freie WLAN der Stadt an öffentlichen Plätzen vorübergehend eingestellt.

Haans Ordnungsamts-Vize Skroblies berichtet allerdings auch von viel Lob und Unterstützung aus der Bevölkerung, die die Mitarbeiter bei ihren Streifengängen bekämen. „Wir haben zum Glück noch Restbestände an Schutzmasken und Desinfektions-Mittel für Mitarbeiter zur Verfügung“, sagt er. Dennoch würdigten Bürger immer wieder gerade die Tatsache, dass die Kontrolleure in diesem schwierigen Umfeld Präsenz zeigten, um die Allgemeinheit zu schützen.