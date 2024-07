Gleich zwei Unfallfluchten Polizei sucht Unfallfahrer in Hilden

Im ersten Fall touchierte ein Unbekannter in der Zeit von Samstag, 13. Juli, bis Mittwoch, 17. Juli, einen schwarzen BMW 328i an der Poststraße. Der Hildener parkte dort am Freitag gegen 17 Uhr in Höhe der Hausnummer 38. Am Mittwoch bemerkte er gegen 16.20 Uhr einen frischen Unfallschaden an der Fahrertür. „Der Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne schadensregulierenden Maßnahmen zu treffen“, erklärte ein Behördensprecher. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 1500 Euro.