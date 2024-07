Verursacher fuhr weiter Polizei sucht Unfall-Zeugin in Hilden

Hilden · Am 4. Juli ist ein weißer Renault Clio an der Oststraße in Hilden beschädigt worden. Der Verursacher fuhr offenbar weiter. Eine Zeugin soll den Unfall beobachtet haben.

10.07.2024 , 09:35 Uhr

Die Polizei sucht die Unfall-Zeugin. Foto: dpa/Fabian Strauch

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht. Wie ein Sprecher mitteilt, touchierte am Donnerstag, 4. Juli, um etwa 7.20 Uhr ein wahrscheinlich weißes Fahrzeug einen weißen Renault Clio. Der beschädigte Wagen stand an der Oststraße auf Höhe der Hausnummer 48. Der linke Außenspiegel sei durch den Zusammenstoß beschädigt worden. „Eine bislang unbekannte Zeugin soll den Unfall beobachtet und mit dem Halter des beschädigten Autos gesprochen haben. Die Polizei bittet die unbekannte Zeugin, sich zur Unterstützung der Ermittlungen zu melden“, erklärte der Sprecher. Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

(tobi)