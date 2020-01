Aus dem Polizeibericht : Ladendiebe schieben Klau- statt Kinderwagen

Mit einem umgebauten Kinderwagen versuchten zwei Männer, Bekleidung aus einem Fachgeschäft zu entwenden. Als die Tat entdeckt wurde, flohen die Männer und ließen den Wagen stehen.

Gegen 15 Uhr am Samstag hatte eine Angestellte eines Bekleidungsgeschäftes an der Mittelstraße 29-33 beobachtet, wie zwei Männer Kinderbekleidung in einem mitgeführten Kinderwagen verstauten. Mehrere – augenscheinlich zu den Männern dazugehörende – Kleinkinder lenkten in dieser Zeit eine weitere Angestellte ab, indem sie mit weiteren Waren durch den Laden liefen und diese an unterschiedlichen Orten ablegten. Als die aufmerksame Angestellte die Polizei informierte, flohen die Männer mit den Kindern aus den Geschäftsräumen in unbekannte Richtung. Den Kinderwagen ließen sie – mitsamt der Beute – zurück.