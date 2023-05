Polizei in Hilden Schüsse in der Nacht lösen einen Einsatz aus

Hilden · Nach dem Gebrauch einer Schreckschusspistole ermittelt die Polizei gegen einen 16-Jährigen. Und das war laut Bericht der Kreispolizeibehörde geschehen: In der Nacht zum vergangenen Sonntag wählte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Richrather Straße in Hilden den Notruf.

02.05.2023, 12:53 Uhr

Der Gebrauch einer Schreckschusspistole löste den Einsatz an der Richrather Straße in Hilden aus. Foto: dpa/Friso Gentsch

Der Mann berichtete, dass von einem Balkon in der Nachbarschaft mehrere Schüsse abgefeuert worden waren. Zudem habe er Hilfeschreie gehört, berichtete der Zeuge.