Hilden : Polizei stoppt offenbar illegales Autorennen

Hilden Zwei Mercedes-Fahrer wurden gestoppt, als sie mit 80 Stundenkilometern in einem Bereich fuhren, in dem nur 30 km/h erlaubt sind. Einer von ihnen versuchte, zu Fuß vor der Polizei zu flüchten.

Ein mutmaßlich illegales Autorennen hat die Polizei in Hilden in der Nacht zu Donnerstag (7. April) beendet. Gegen 0.15 Uhr waren zwei Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streife über die Hofstraße in Richtung Klotzstraße gefahren, als ihnen an der Kreuzung mit der Robert-Gies-Straße zwei Mercedes-Fahrer auffielen, die mit deutlich überhöhtem Tempo in Richtung Benrather Straße fuhren (rund 80 km/h). Erlaubt sind dort 30 Stundenkilometer. Zudem starteten sie der Polizei zufolge an der Einmündung zur Mittelstraße auch ein waghalsiges gegenseitiges Überholmanöver, bei dem jedoch glücklicherweise niemand gefährdet wurde. Die Polizei verfolgte die Autofahrer und gab ihnen mehrfach Signal zum Anhalten. Schließlich stoppten die Mercedes-Fahrer an der Kreuzung Benrather-/Berliner-/Ellerstraße. Einer von ihnen flüchtete zu Fuß in Richtung Fritz-Gressard-Platz, wo ihn die Beamten jedoch einholen und festhalten konnten. Bei der anschließenden Personenkontrolle stellten die Polizisten fest, dass es sich bei den Autofahrern um zwei 22-jährige Männer aus Langenfeld und Düsseldorf handelte. Der zu Fuß geflüchtete Düsseldorfer besitzt den Angaben zufolge keinen Führerschein. Die Polizei stellte beide Autos (Mercedes Typ CLA 220 und Mercedes Typ E200) sicher und ließ sie abschleppen. Zudem wurde der Führerschein des 22-jährigen Langenfelders beschlagnahmt.