Zeugenhinweise bringen Ermittler auf die Spur Polizei stößt in Hilden auf „Zockerhöhle“

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatte sich am späten Mittwochabend ein anonymer Anrufer bei der Polizei gemeldet und angegeben, dass in einem Café an der Otto-Hahn-Straße in Hilden illegales Glücksspiel betrieben werde. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft ordnete diese daraufhin die Durchsuchung des Objekts an. Die Polizei stieß wenig später auf insgesamt neun Personen, die zum Teil hohe Bargeldsummen mit sich führten. Zudem lagen auf mehreren Tischen Spielkarten, sodass sich der Tatverdacht des illegalen Glücksspiels erhärtete.