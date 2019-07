Hilden : Jugendliche zündeln – Stadtparkwiese gerät in Brand

Jugendliche zündeln – Stadtparkwiese gerät in Brand

Eine Gruppe von Jugendlichen hat Mittwochabend im Hildener Stadtpark einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst: Die 15- bis 18-jährigen Schüler zündelten mit Feuerwerkskörpern und setzten so eine Wiese in Brand. Die Polizei konnte die Verursacher stellen.

Laut Polizei war die Gruppe schon am späten Dienstagabend auf der Straße "Am Holterhöfchen" aufgefallen. Anwohner hatten sich gegen 22.30 Uhr bei der Polizei gemeldet und sich über rund 15 Jugendliche beschwert, welche lauthals herumschrien und auch Pyrotechnik zündeten. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, trafen sie noch drei Jugendliche an, deren Personalien sie aufnahmen. Die Polizisten sprachen Platzverweise aus, welchen auch Folge geleistet wurde.