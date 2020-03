Aus dem Polizeibericht : Polizei stellt Drogen und Bargeld sicher

Foto: dpa/Silas Stein

Dank des Tipps einer Zeugin stieß die Polizei in der Wohnung eines mutmaßlichen Dealers an der Furtwänglerstraße auf Drogen und Bargeld. Gegen 17 Uhr am Mittwoch suchten Polizeibeamte die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Furtwänglerstraße auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Schon beim Betreten des Hausflurs nahmen die Beamten einen intensiven Cannabisgeruch in der Luft wahr. Als sie an der Tür der betreffenden Wohnung klingelten, öffnete ihnen ein 19-jähriger Hildener und stimmte einer freiwilligen Durchsuchung seiner Wohnung zu.