Außergewöhnlicher Einsatz auf Bolzplatz in Hilden : Polizei soll Streit unter Kindern schlichten

Hilden Zeugen alarmieren die Polizei, nachdem Kinder im Alter zwischen neun und elf Jahren beim Fußballspielen auf einem Bolzplatz in Hilden aneinander geraten. Das Facebook-Posting der Beamten ruft nicht nur Erheiterung, sondern auch Kritik hervor.

Außergewöhnlicher Einsatz für die Polizei in Hilden: Am Mittwochnachmittag sind auf einem Bolzplatz an der Grundschule am Elbsee (Schalbruch) offenbar mehrere Kinder im Alter zwischen neun und elf Jahren beim Fußballspielen aneinandergeraten. „Wir wissen nicht, um was es bei dem Streit ging. Vielleicht darum, welche die bessere Fußballmannschaft ist“, schreiben die Beamten bei Facebook. Möglicherweise habe auch ein Kind dem anderen etwas weggenommen – „ein Spielzeug, oder was auch immer. Wir wissen es nicht.“ Zeugen alarmierten jedenfalls die Polizei und berichteten von einer Schlägerei, erklärte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Aus diesem Grund seien die Beamten auch ausgerückt.