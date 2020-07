Hilden/Haan : Polizei rät Eltern, jetzt Schulweg mit Kindern zu üben

Hilden/Haan Ab August gehen in Hilden und Haan 750 i-Dötzchen regelmäßig zur Schule. Der kürzeste Weg ist dabei nicht unbedingt der sicherste.

Rund 750 Kinder in Hilden und Haan sowie insgesamt etwa 4300 Kinder im Kreis Mettmann dürfen sich nach den Sommerferien offiziell i-Dötzchen nennen. Denn am 13. August beginnt für sie die Schule. „Premiere feiern die i-Dötzchen dabei aber nicht nur als Schülerinnen und Schüler, sondern auch als regelmäßige Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer“, teilte die Polizei mit und rät allen Eltern: „Jetzt ist die Zeit, um noch einmal intensiv und wiederholt mit Ihren Kindern den sicheren Schulweg zu üben.“ Wie das geht, hat Verkehrssicherheitsberaterin Ilka Steffens von der Kreispolizeibehörde Mettmann nun bei einem Ortstermin vorgemacht.

„Die Kante am Bordstein, das ist der Stoppstein. Da muss man stehenbleiben und gucken, ob ein Auto kommt, bevor man über die Straße läuft“ – der fünfjährige Julian hat das Prinzip verstanden. Gemeinsam mit seinem Freund Mika (6) schaut er nach links und rechts, und dann geht es zügig auf die andere Straßenseite. „Alles richtig gemacht“, lobt die Verkehrssicherheitsberaterin. „Nur denkt daran: Auf der Straße heißt es: ‚Nicht rennen und nicht pennen.‘“, so die Polizeihauptkommissarin.

Dabei gebe es einige wichtige Punkte zu beachten. „Der erste Tipp lautet: Erklären Sie Ihren Kindern, dass diese möglichst nur auf dem Bürgersteig gehen sollen. Diesen teilen Sie auf in die so genannte Kinder- sowie die so genannte Straßenseite. Die Kinder können sich leicht merken, dass sie nur auf den Kinderseiten, also nahe der Häuser, gehen sollen.“