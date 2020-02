Hilden : Polizei nimmt nach Raub zwei junge Männer fest

Hilden/Solingen (cis) Wochenlang hat die Polizei in Solingen ermittelt. Jetzt durchsuchten die Ermittler zwei Wohnungen und fanden Beweise. Zwei Unbekannte hatten am 22.12.2019 einen 18-Jährigen auf der Zwergstraße in Solingen überfallen.

Sie umklammerten ihn von hinten und rissen ihn zu Boden. Ein Täter hielt ihm den Mund zu, der zweite bedrohte ihn mit einem Messer. Die Räuber nahmen ihm Mobiltelefon, Geldbörse und einen Rucksack ab und verschwanden. Am Dienstag hat die Polizei in Solingen die Wohnungen von zwei verdächtigen Solingern durchsucht. Dabei fanden die Ermittler Teile der Beute. Der 16-Jährige und der 19-Jährige wurden festgenommen. Gegen den Älteren bestand bereits ein Haftbefehl, stellten die Beamten fest. Er steht im Verdacht, bei einem Raub in Hilden am 16. November beteiligt gewesen zu sein. Damals waren gegen 2.15 Uhr drei Hildener Jugendliche (15, 16 und 18 Jahre alt) am Bahnhof Hilden-Süd von vier Jugendliche nach einer Zigarette gefragt worden. Das Quartett nahm den Hildenern Bluetooth-Kopfhörer, die Jacken und einen Rucksack ab. Anschließend schlug einer der Vier dem 18-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Dabei wurde der Hildener leicht verletzt. Die vier Täter stiegen in die S-Bahn 1 nach Solingen und fuhren mit ihrer Beute im Wert von mehreren hundert Euro davon. Der festgenommene 19-jährige Solingen ist in Haft. Der 16-jährige Solinger wird dem Haftrichter vorgeführt. Die Polizei möchte ihn in Untersuchungshaft schicken.