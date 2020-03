Aus dem Polizeibericht : Polizei nimmt Ladendieb in Hilden fest

Hilden Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei in Hilden einen Mann des Diebstahls überführen und festnehmen. Er hatte, in Zusammenarbeit mit zwei weiteren Personen, versucht, einen Laptop aus einem Elektrofachmarkt zu stehlen.

Gegen 17.15 Uhr am Samstag beobachteten Zeugen, wie zwei Männer und eine Frau ein Geschäft am Warrington-Platz betraten und sich dann trennten: Einer der Männer, mit einer auffälligen Frauenhandtasche der Marke Versace, verbarg sich hinter einer Säule, während die anderen beiden sich zu der Laptop-Abteilung begaben und dort nach einem hochwertigen Laptop griffen. Diesen übergaben sie dem Mann mit der Handtasche, welcher den Laptop in der Tasche verbarg. Der Mann ging mit dem Laptop in der Tasche ohne zu zahlen an der Kasse vorbei, woraufhin die Zeugen ihn ansprachen und die Polizei informierten.